F1: Verstappen ‘la Red Bull volava, esecuzione perfetta’

agenzia

Episodio sfortunato all'inizio, poi tutto liscio

MONZA, 07 SET – “La mia Red Bull volava. È stata una grande giornata per noi, un weekend incredibile. Un’esecuzione perfetta di tutta la squadra”. È raggiante Max Verstappen dopo il successo a Monza, terza vittoria per lui nel Tempio della Velocità (come, tra gli altri, Prost e Barrichello) e 66/a in carriera. “Abbiamo avuto un episodio sfortunato all’inizio – dice Verstappen in riferimento alla frenata lunga alla prima chicane che lo ho costretto a cedere la posizione a Norris, poi sorpassato dopo pochi chilometri – ma poi è filato tutto liscio”.

