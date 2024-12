F1: Verstappen penalizzato di una posizione, Russell in pole

agenzia

L'olandese ha ostacolato nel Q3 il pilota Mercedes

ROMA, 30 NOV – Max Verstappen che aveva conquistato a sorpresa la pole position per il Gran Premio del Qatar, è stato penalizzato dai commissari sportivi e domani partirà in seconda posizione dietro a George Russell (Mercedes). L’olandese ha guidato troppo lentamente e ostacolato il britannico, che stava preparando il suo ultimo giro veloce al termine della terza parte delle qualifiche, ed è stato penalizzato di un posto sulla griglia di partenza. Il pilota della Mercedes, che aveva chiuso al secondo posto a soli 55 millesimi di secondo da Verstappen, prenderà quindi il via del 23/o Gran Premio della stagione domenica sera sul circuito di Losail. “La vettura numero 1 stava guidando troppo lentamente in quelle circostanze. Anche se stava ovviamente cercando di raffreddare le gomme, ha visto arrivare la vettura N.63 guardando più volte negli specchietti”, hanno spiegato i commissari sportivi. “Nessuna delle due vetture stava facendo un giro veloce e se la N.63 lo avesse fatto, la penalità sarebbe stata probabilmente la solita di tre posizioni sulla griglia. Ma il motivo per cui la penalità è minore è che la vettura N.63 aveva una buona visuale della vettura N.1 ed entrambe le vetture non stavano facendo un giro veloce”, hanno concluso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA