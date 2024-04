F1: Verstappen ‘problema ai freni, prima o poi doveva succedere’

agenzia

Campione mondo Red Bull'mai bello ritirarsi, difficile digerire'

ROMA, 24 MAR – “Sapevamo che poteva succedere ed è successo. Non è mai facile da digerire. Peccato, nel giro di formazione la macchina sembrava buona”. Il campione del mondo della Red Bull Max Verstappen parla del suo rititiro dopo cinque giri dal via del Gp d’Australia a Melbourne per un problema ai freni della sua monoposto. “Confermo, ci sono stati problemi ai freni – ha detto l’olandese volante – C’è stato del surriscaldamento, la macchina era molto difficile da guidare. Nel giro di formazione la macchina sembrava buona, peccato non averlo dimostrato. Il problema è stato un bloccaggio al freno posteriore destro. Non è mai bello ritirarsi, è difficile da digerire. Sapevamo che poteva succedere ed è successo”. Max Verstappen chiude una impressionante serie di record a Melbourne. Il tre volte iridato, scattato dalla pole, è stato costretto al ritiro dopo 5 giri per un problema di surriscaldamento ai freni della sua RB20. Finisce così la striscia di 9 successi consecutivi e soprattutto di 43 GP portati a termine: l’ultimo ritiro per Super Max era datato Australia 2022.

