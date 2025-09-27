F1: Verstappen vince su una Ferrari la 4 ore del Nurburgring

agenzia

Gara valida valida per il 9° round della NLS della classe SP9

ROMA, 27 SET – Trionfo su una Ferrari per Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 ha fatto sua, a bordo di una Rossa 296 GT3, la 4 Ore del Nurburgring, dove ha preso parte al nono round della NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie) nella classe SP9. Verstappen ha corso insieme a Chris Lulham al volante della Ferrari numero #31preparata dalla Emil Frey Racing. Già dalle qualifiche era apparso chiaro che l’olandese avrebbe potuto dire la sua nella durissima competizione affrontata nell’Inferno verde: l’olandese della Red Bull F1 aveva infatti centrato il terzo tempo, nonostante le condizioni meteo complicate, dopo la pioggia della notte e la nebbia che ha costretto gli organizzatori a posticipare di 30 minuti il via.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA