F1: Wheatley lascerà la Red Bull al termine della stagione

agenzia

Sarà il nuovo team principal del progetto Audi F1

ROMA, 01 AGO – Jonathan Wheatley lascerà la Red Bull al termine della stagione. L’attuale direttore sportivo del team austriaco sarà il nuovo team principal del progetto Audi F1. La Red Bull ha comunicato l’addio con una nota ufficiale: “Oggi, Oracle Red Bull Racing annuncia la partenza del direttore sportivo Jonathan Wheatley, che si dirige verso una nuova sfida, assumendo il ruolo di team principal con il progetto Audi F1. Jonathan rimarrà nella sua posizione fino alla fine della stagione 2024, mentre il team cerca di difendere con successo sia il titolo mondiale piloti che quello costruttori. Seguirà un periodo di gardening leave nel 2025. Tutti noi di Oracle Red Bull Racing e Red Bull Technology gli auguriamo il meglio per il suo nuovo ruolo e vorremmo porgere i nostri ringraziamenti a Jonathan. Red Bull Racing ha una forza e una profondità straordinaria e questo offre l’opportunità di far crescere gli altri all’interno del team. Annunceremo una nuova struttura del team nelle prossime settimane”. “È stata una relazione lunga e di successo con Jonathan, da oltre 18 anni – ha dichiarato il team principal e CEO Christian Horner -. Ha dato il suo contributo a sei titoli mondiali costruttori e sette campionati mondiali piloti, prima come team manager e poi come direttore sportivo, sarà per sempre nella storia del nostro Team”.

