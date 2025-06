F1: Wolff attacca Verstappen ‘guida come tassista Roma o Napoli’

agenzia

Team pricipal Mercedes interviene dopo contratto con Russell

ROMA, 01 GIU – Durissimo attacco da parte di Toto Wolff, direttore esecutivo della Mercedes Formula Uno, contro Max Verstappen, per il contatto con George Russell, negli ultimi giri del Gran Premio di Barcellona. Per quell’incidente l’olandese è stato penalizzato di dieci secondi ma Russell ha perso la possibilità di sorpassare in pista Leclerc. Rivedendo l’episodio davanti alle telecamere di Sky, Wolff non ha usato alcuna diplomazia: “Questa è road rage (ossia la rabbia stradale, ndr). Si è comportato come certi tassisti a Roma o a Napoli, dove c’e’ molta aggressivita’, senza regole – ha proseguito Wolff – Non ho capito cosa volesse fare. È uscito dalla curva 4 senza accelerare, pensavo avesse un problema alla macchina. Russell l’ha superato, poi però lui è tornato a chiudergli la porta”.

