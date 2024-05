F1:Imola; McLaren davanti in ultime libere, poi le Ferrari

agenzia

Solo sesta Red Bull Verstappen, 17/a la Mercedes di Hamilton

IMOLA, 18 MAG – McLaren davanti nelle terze libere in vista del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Sul circuito di Imola Oscar Piastri ha messo a segno il miglior tempo in 1’15”529 precedendo il compagno di squadra Lando Norris (+0”300). Poi le due Ferrari con Carlos Sainz terzo (+0”538) davanti al compagno Charles Leclerc (+0”558). Solo sesto il campione del mondo della Red Bull Max Verstappen (+0”837), mentre è addirittura 17/a la Mercedes di Lewis Hamilton (+1”431).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA