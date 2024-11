F1:Las Vegas;Sainz ‘prove complicate, ma passo gara non male’

agenzia

Spagnolo: pista con pochissimo grip e dato sensazioni strane

ROMA, 22 NOV – “Quello di oggi a Las Vegas è stato un giovedì complicato, principalmente a causa delle condizioni della pista, che presentava pochissimo grip e ci ha dato sensazioni strane in macchina”. Come Leclerc anche Carlos Sainz non nasconde le difficoltà incontrate dalla Ferrari oggi a Las Vegas nella prima giornata di prove libere. “Per la seconda sessione abbiamo provato qualcosa di diverso, ma non siamo ancora soddisfatti della nostra posizione e dobbiamo continuare a lavorarci sopra – aggiunge lo spagnolo – Speriamo che le analisi di questa sera ci aiutino a individuare le aree principali di miglioramento, così da arrivare alle qualifiche di domani in una forma migliore. Il passo gara non era male, ma c’è ancora molto da fare”.

