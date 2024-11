F1:Las Vegas;Vasseur, ‘sarà un weekend duro, pensiamo alla gara’

agenzia

'Battaglia molto serrata, siamo migliorati rispetto scorso anno'

ROMA, 22 NOV – “Ferrari favorita per il Gp di Las Vegas? Non so se siamo i favoriti, sicuramente è un weekend equilibrato e difficile fin dall’inizio”. Così ai microfoni di Sky Fred Vasseur dopo la prima giornata di prove libere in vista del Gran Premio di Formula 1 a Las Vegas: “la battaglia è molto serrata, siamo migliorati rispetto allo scorso anno. La cosa più importante è essere pronti per la gara, è quella a cui pensiamo e su cui siamo concentrati”.

