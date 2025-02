F1:Louis Vuitton presenta il baule porta trofeo per Mondiale2025

agenzia

In occasione dell'inaugurazione della nuova stagione a Londra

ROMA, 21 FEB – Durante l’evento F175 Live alla O2 Arena di Londra, in occasione dell’inaugurazione della nuova stagione, Louis Vuitton ha presentato il prestigioso trofeo del Campionato del Mondo di Formula 1 all’interno del suo esclusivo Trophy Trunk (edizione speciale del baule) realizzato dalla maison. Per la prima volta in assoluto, tutte e dieci le scuderie e i propri piloti si sono riuniti per svelare le livree della stagione 2025. E in occasione del 75° anniversario della Formula 1, la maison ha realizza un’edizione speciale del Trophy Trunk per il Campionato del Mondo. In linea con la tradizione Louis Vuitton, il cofanetto porta trofeo è realizzato nello storico atelier della maison di Asnières, in Francia. I due pannelli frontali del baule sono dipinti a mano e ritraggono l’iconica “V”, che sta per “Victory” e “Vuitton”, nel caratteristico motivo Damier bianco e nero che richiama i colori della Formula 1 e la linea del traguardo. L’interno è rivestito in microfibra per custodire il trofeo. I bordi esterni sono rifiniti in pelle, così come gli angoli sono rivestiti in ottone, sono presenti anche un lucchetto e chiusure ispirati a quelli utilizzati per le valigie Louis Vuitton sin dal 1860.

