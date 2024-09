F1:Magnussen squalificato,in Azerbaigian Bearman guiderà la Haas

agenzia

A marzo sostituì il ferrarista Sainz in Arabia Saudita

ROMA, 06 SET – A Baku Oliver Bearman correrà il suo secondo weekend di questa stagione in F1: guiderà la Haas di Kevin Magnussen nel GP dell’Azerbaijan. Il danese ha infatti rimediato una penalità a Monza dopo un contatto con Gasly che ha portato al raggiungimento dei 12 punti sulla super licenza e alla conseguente squalifica per un GP. Al suo posto ci sarà quindi il giovane Ollie, che lo scorso marzo ha già avuto un assaggio di F1 in Arabia Saudita quando è sceso in pista sulla Ferrari di Sainz, operato di appendicite. In attesa del 2025, quando sarà pilota titolare Haas insieme a Ocon. “È sicuramente più impegnativo entrare in gara come pilota di riserva, con un tempo di preparazione limitato e così via, ma sono nella fortunata posizione di averlo fatto all’inizio dell’anno con la Scuderia Ferrari, quindi posso almeno contare su quell’esperienza – ha detto Bearman – Ho anche avuto quattro sessioni FP1 con Haas nella VF-24 già in questa stagione, quindi senza dubbio si rivelerà prezioso anche per affrontare l’intero weekend di gara a Baku. Il team è in buona forma al momento e farò del mio meglio per essere preparato con il tempo che abbiamo a disposizione. L’obiettivo è di scendere in pista e avere un weekend solido in Azerbaijan”.

