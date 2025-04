F1:penalità per Russell e Antonelli, Leclerc in prima fila

agenzia

Cambia la griglia. Monegasco partirà in seconda posizione

ROMA, 12 APR – Cambia la griglia di partenza del gran premio del Bahrain: la Fia ha penalizzato di una posizione George Russell (che aveva chiuso con il secondo tempo) e Andrea Kimi Antonelli (inizialmente quarto) per irregolarità in pit-lane con le loro Mercedes. Guadagna una posizione Charles Leclerc che partirà dalla prima fila con il secondo crono al fianco del poleman Oscar Piastri. Russell e Antonelli sono stati puniti per essere scattati prima del via dei commissari dopo la bandiera rossa.

