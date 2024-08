F1:Russell scherza su Antonelli in Mercedes’Kimi chi,Raikkonen?’

agenzia

Pilota italiano potrebbe rilevare Hamilton in prime libere Monza

ROMA, 22 AGO – George Russell scherza nella conferenza Fia a Zandvoort in vista del Gp d’Olanda su quello che, salvo sorprese, sarà il suo prossimo compagno di squadra al posto di Lewis Hamilton, ovvero il giovane pilota italiano Kimi Antonelli. Il britannico fa finta di non conosere il suo nome: “Kimi chi, Raikkonen? Antonelli, certo, ma lui corre in Formula 2… Abbiamo fatto anche test assieme a Silverstone ed è stato veloce. Se dovesse arrivare in Formula 1 farebbe un ottimo lavoro e dimostrerebbe il valore del nostro programma giovani”. Le prossime settimane potrebbero essere quelle decisive per l’annuncio del giovane bolognese come titolare alla guida della Mercedes dal 2025 assieme a Russell. Intanto Antonelli dovrebbe scendere in pista a Monza proprio al posto di Hamilton nelle prime libere del weekend del GP d’Italia. Anche qui manca l’annuncio ufficiale, ma questo sembra poter essere il miglior regalo per Antonelli che il 25 agosto (giorno della gara in Olanda) compirà 18 anni. L’eredità che Hamilton lascia al pilota italiano si dovrebbe tradurre anche nella probabile collaborazione con Peter Bonnington. Quest’ultimo, per anni accanto a Lewis, resterà in Mercedes come responsabile degli ingegneri di pista e potrebbe così affiancare Antonelli.

