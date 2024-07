F1:Silverstone; Russell,pole fantastica, domani dobbiamo vincere

agenzia

Inglese Mercedes: macchina sta dando bellissime sensazioni

ROMA, 06 LUG – “All’inizio di quest’anno non potevo nemmeno pensare di essere in pole qui e ora invece io sono primo con Lewis e Lando secondo e terzo”. Non sta nella pelle George Russell dopo aver conquistato la pole position nel Gran Premio d’Inghilterra con la sua Mercedes. “Per questi tifosi è davvero fantastico, loro ci danno tantissima energia. La macchina sta dando bellissime sensazioni e ha preso vita in qualifica. Ora stiamo cavalcando l’onda. L’atmosfera è fantastica ma domani – aggiunge il pilota inglese – dobbiamo vincere. Occhio a Lando (Norris, ndr) e anche a Max (Verstappne, ndr), che tornerà su forte. Il pubblico da’ tantissima energia e noi tre ne abbiamo approfittato oggi”.

