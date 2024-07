F1:Silverstone;Norris davanti in libere 1,ottava Ferrari Leclerc

agenzia

La Red Bull di Verstappen è quarta, nona la Rossa di Sainz

ROMA, 05 LUG – Lando Norris su McLaren ha segnato il miglior tempo nelle prime libere del Gran Premio d’Inghilterra di Formula 1. Il pilota inglese ha preceduto in 1’27”420 la Aston Martin di Lance Stroll (+0”134) e il compagno di scuderia Oscar Piastri (+0”211). Quarto crono per la Red Bull di Max Verstappen (+0”309). Indietro le Ferrari con Charles Leclerc ottavo (+0”483) e Carlos Sainz nono (+0”505), che hanno però messo in mostra un buon passo gara. Chiude quinta la Mercedes di George Russell (+0”318), mentre è settimo il compagno di squadra Lewis Hamilton (+0”438).

