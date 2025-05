F1:Spagna; Norris davanti nelle libere 1, terza Ferrari Hamilton

agenzia

Quarto tempo per Leclerc, seconda la Red Bull di Verstappen

ROMA, 30 MAG – E’ di Lando Norris il miglior tempo nelle prime prove libere del Gran Premio di Spagna. Sul circuito di Montmelò vicino a Barcellona, il pilota inglese della McLaren in 1’13”718 ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen (+0”367) e la Ferrari di Lewis Hamilton (+0”378), terza. Quarto tempo per l’altra Rossa di Charles Leclerc (+0”520) che ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri (+0”576). Indietro le Mercedes per ora fuori dalla top ten con Gerorge Russell undicesimo (+1”033) e Kimi Antonelli diciottesimi (+1”651).

