F1:Wolff riapre a Sainz’se ci aspetta può essere un’opportunità’

agenzia

Team principal Mercedes: 'Verstappen? Resta in Red Bull'

ROMA, 05 LUG – “Se ci aspetta può essere un’opportunità”. In un’intervista agli spagnoli del Mundo Deportivo, il team principal della Mercedes Toto Wolff riapre le porte a Carlos Sainz: “Con Carlos si va sul sicuro – ha detto il manager tedesco – specie se avremo una vettura competitiva, potrebbe aiutarci per il mondiale costruttori. Ci sono molti argomenti a suo favore. Voglio prendermi tutto il tempo necessario per decidere e tenere aperte tutte le opzioni il più a lungo possibile. Quando abbiamo parlato gli ho detto che non ero sicuro che avrebbe potuto aspettarci, perché non voglio prendere una decisione in fretta. Ma Sainz è ancora una possibilità, ovviamente deve decidere cosa fare con le altre squadre”. “Se potessi scegliere tra Verstappen e Leclerc? Leclerc – aggiunge Wolff – è un pilota Ferrari fino al 2028. Mentre Verstappe non si sa bene. Teniamo tutte le opzioni aperte. Max? Non stiamo aspettando un pilota, non l’abbiamo mai fatto. L’obiettivo è avere una macchina più veloce, questo è ciò che possiamo controllare. Penso che sia molto probabile che Max possa restare in Red Bull, ma questo non significa che le cose possano cambiare”.

