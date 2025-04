FA Cup: 2-0 al Nottingham Forest, Manchester City in finale

agenzia

A segno Lewis e Gvardiol. 17/5 contro Crystal Palace a Wembley

LONDRA, 27 APR – Il Manchester City si è qualificato per il terzo anno consecutivo alla finale della Coppa d’Inghilterra (FA Cup) battendo il Nottingham Forest per 2-0 nella semifinale giocata oggi a Wembley. A segno per i ‘Citizens’ Rico Lewis e Gvardiol. Nella finale del prossimo 17 maggio, sempre a Wembley il City, che ha già vinto 7 volte la FA Cup, affronterà il Crystal Palace, che ieri si è imposto per 3-0 sull’Aston Villa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA