FA Cup; il Manchester City vince soffrendo contro club 3/a serie

Guardiola 'me l'aspettavo, è la magia di questa competizione'

LONDRA, 08 FEB – Un gol al 34′ st del subentrato Kevin De Bruyne evita al Manchester City un’altra brutta figura e dà ai campioni d’Inghilterra in carica la vittoria per 2-1 sul Leyton Orient, club di terza serie, e quindi anche il passaggio del turno in FA Cup. Il Leyton era anche andato in vantaggio con Jamie Donley, che trovava Ortega fuori dai pali e lo beffa. Veniva poi assegnato l’autogol perché il pallone prima sbatteva sulla traversa e poi addosso al portiere del City. All’11’ st il City aveva pareggiato con il nuovo acquisto Khusanov, poi nel finale la rete di De Bruyne su assist di Grealish. Così il City ha tirato un sospiro di sollievo e rimane in lizza nel secondo toreno nazionale. “Mi aspettavo un Leyton Orient così competitivo – le parole di Guardiola a fine partita -. Conosco bene la FA Cup, nel 2018 siamo stati eliminati dal Wigan in una gara in cui abbiamo giocato in dieci per gran parte del match. Abbiamo vinto di misura contro una squadra di terza serie, ma questa è la magia di questa competizione, della Coppa d’Inghilterra, che è una cosa incredibile, per i tifosi e per l’atmosfera sugli spalti”. “Questa è la mia nona stagione in Inghilterra – ha detto ancora Guardiola – e ho affrontato tante squadre delle serie inferiori. La FA Cup ha un’atmosfera unica, è qualcosa che non si trova altrove. Ricordo bene sfide come quella contro il Newport di Michael Flynn o il Cheltenham: abbiamo sempre dato il massimo in queste partite e oggi non è stato diverso”.

