Fabiani ‘Immobile? Spero rimanga, fiducia per Tavares’

agenzia

Ds Lazio: "Se davvero Ciro vuole andare, valuteremo da farsi"

ROMA, 10 LUG – “Qualora dovesse arrivare un’offerta ufficiale per Ciro Immobile la società valuterà il da farsi. E’ un campione che ha fatto la storia in tutti i sensi e va trattato nelle dovute maniere. Lui non ha chiesto di essere liberato, noi non abbiamo messo alla porta nessuno. Se si dovesse verificare questa situazione è perché c’è volontà. Io mi auguro rimanga perché c’è stima, rimarrà nella storia della Lazio. In condizioni normali partirà per Auronzo di Cadore, se dovesse cambiare qualcosa non partirà”. Così Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, chiarisce in conferenza stampa la situazione legata a Immobile. Poi, sugli obiettivi di mercato, Fabiani ammette che “Nuno Tavares (24enne terzino dell’Arsenal ndr) è un elemento che interessa, ci sono delle corrispondenze tra le due società. Sono più che fiducioso, ci sono grandissime possibilità”, prosegue. Poi un pensiero su Noslin, acquistato per “continuare il progetto di ringiovanimento della rosa, c’è un cambio di tendenza di filosofia di calcio e Noslin corrisponde a queste caratteristiche”. Infine un pensiero sulla contestazione dei tifosi, uno “stimolo per fare meglio, contestare è una cosa lecita. Ho visto una contestazione molto civile, i nostri sostenitori avranno le loro ragioni, da parte mia mi auguro di poter smentire”. “Qui c’è tutto per costruire un futuro importante seguendo il modello Feyenoord, Atalanta o Bologna con gente che deve essere al servizio della Lazio e non servirsene”, conclude Fabiani.

