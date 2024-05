Fabiani ‘Kamada? No a ricatti, qui chi ama la Lazio’

agenzia

Il ds su Luis Alberto: "Alta la percentuale che lasci il club"

ROMA, 31 MAG – “Ieri è scaduto il tempo per il rinnovo e l’entourage ha chiesto di riproporre le stesse condizioni con cui aveva firmato un anno fa – un contratto annuale da ridiscutere al 30 maggio 2025 -. Io non mi faccio ricattare da nessuno, non accetto estorsioni. Ho detto tranquillamente che la porta era quella e poteva andare via. Fossi stato per l’ennesima volta a questa condizione, se ne sarebbe potuto andare per 100 euro precludendo la possibilità di venderlo a un altro club. Questa è una condizione inaccettabile e debbono capire questi signori, procuratori e calciatori, che chi viene alla Lazio deve sposare il progetto e amare la Lazio”. Così Angelo Fabiani, ds della Lazio, parla ai canali ufficiali del club del mancato rinnovo del giapponese. Poi, su Luis Alberto, Fabiani ha ammesso come “la percentuale che lasci la Lazio è molto alta. Il ragazzo ha questa intenzione, cercheremo di accontentarlo”, mentre su Tudor ammette che “è il nostro allenatore, c’è qualcuno che si diverte a seminare zizzania”. Infine, parlando del futuro, Fabiani assicura che “Guendouzi è un giocatore della Lazio, rimane alla Lazio.Tudor quando è arrivato sapeva perfettamente chi fossero i giocatori, ha dato il suo ok”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA