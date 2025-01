Fabiani ‘Migliorare la Lazio non è facile, non compro tanto per’

agenzia

Diesse 'Fazzini? I matrimoni si devono fare in due'

ROMA, 17 GEN – “Migliorare un centrocampo o alcuni reparti come quello delli Lazio oggi non è facile. Non ha senso acquistare tanto per fare numero”. Lo ha detto Angelo Fabiani, diesse della Lazio, ai microfoni della radio del club. “Noi setacciamo il mercato, ma a oggi non abbiamo trovato la funzionalità di questi ragazzi che abbiamo visionato – ha aggiunto -. Sento parlare di indice di liquidità e altro, che non sarà mai un impedimento, ma sia chiara una cosa: faremo tutte quelle cose che miglioreranno l’aspetto tecnico e tattico della rosa. A oggi non ne troviamo. C’è un motivo se si chiama mercato di riparazione, ma noi siamo partiti con quattro pneumatici e sono tutti gonfi, nessuno è a terra”. Entrando nel merito della trattativa Fazzini con l’Empoli ha spiegato: “E’ vero che noi abbiamo fatto un’offerta all’Empoli, ma per fare un matrimonio bisogna essere in due. Noi abbiamo fatto un’offerta, dall’altra parte però avevano altre esigenze”. Fabiani ha poi concluso: “Ci hanno chiesto 6-7 giocatori, se dobbiamo dare via un giocatore per fare cassa andiamo contro il nostro credo. Se dico che c’è progetto da zero a tre anni, come faccio oggi a privarmi di un pezzo importante? Ci hanno chiesto Rovella, Castellanos, Tavares, Dele-Bashiru. Tanti sono appetibili, ma noi non dobbiamo smontare la squadra, ma completarla”.

