Fabio del Fluminense è nuovo recordman partite di club giocate

1.391 presenze, 'sono grato a Dio per aver vissuto questo sogno'

ROMA, 20 AGO – 1.391 volte Fabio, ovvero Fabio Deivson Lopes Maciel, il portiere del Fluminense che scendendo in campo ieri notte contro l’America di Cali (match vinto dai ‘tricolor’ carioca di Renato Portaluppi per 2-0) ha stabilito il nuovo record assoluto di partite di club ufficiali giocate. Così, più che un incontro di calcio, la serata del Maracanà è stata la festa del 44enne estremo difensore che fino a ieri deteneva il primato di presenze assieme a un altro portiere, l’inglese Peter Shilton. Così a fine partita Fabio ha ricevuto una targa e un piatto commemorativo e, visibilmente emozionato, ha preso un microfono e ringraziato i presenti, mentre la ‘torcida’ scandiva il suo nome. “A volte non ci si rende conto di essere riusciti a fare una cosa del genere – le sue parole -, e da parte di un ragazzo che viene dall’interno del Paranà e ha cominciato nell’Uniao Banderainte. Sono grato a tutti, e a Dio che mi ha dato la possibilità di vestire questa maglia e poi di vincere la Libertadores che era un sogno, non solo mio ma di tutta la tifoseria. E adesso, sempre se Dio vuole, cercheremo di conquistare altri trofei. Molti pensavano che, nel 2022, avrei smesso, invece sono venuto al Fluminense e ho vissuto questo sogno, giocando anche il Mondiale per club”. Per questa partita i portieri del Fluminense hanno indossato una maglia con una patch personalizzata proprio per il primato di Fabio, mentre ai tifosi venivano distribuiti bicchieri per la birra con l’immagine del loro beniamino.

