Fabregas: “‘Adesso sì, abbiamo giocato da serie A”

"Volevamo vincere e non ci siamo riusciti, ora al lavoro"

CAGLIARI, 26 AGO – Fabregas, un punto e molti passi avanti: “Non sono soddisfatto al 100 per cento – ha detto l’allenatore del Como a fine partata – volevamo vincere e non lo abbiamo fatto. Forse potevamo avere qualcosa in più. Ma adesso lo posso dire: siamo in serie A”. Progressi? “Manca ancora tantissimo – ha spiegato – magari dobbiamo fare un ulteriore salto di qualità. Ma quando vedo che tutti fanno quello che chiedo non posso chiedere di più. Magari ci vuole qualcosa in più sì: anche nel primo tempo un po’ di precisione in più nell’ultimo passaggio sarebbe stata importante”. Nuovi arrivati? “Perrone ha cambiato la partita- ha detto- forse come è entrato in gara lui, anche gli altri sono stati trascinati”, ha spiegato il mister. Quanto a Paz, “un grande talento. Questo è l’inizio, ora bisogna continuare a lavorare”.

