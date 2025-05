Fabregas esalta Como ‘orgoglioso dei ragazzi, è solo l’inizio’

agenzia

Zanetti: 'Verona può raggiungere il sogno salvezza'

VERONA, 18 MAG – “Abbiamo iniziato bene la partita, trovando subito la giocata verticale. Questa squadra è molto giovane e l’anno prossimo lo saremo ancora di più. In tante fasi della stagione sarà ancora più difficile, ma avremo più qualità anche se con meno esperienza. Il nostro gioco e mentalità non deve mai mancare”. Cesc Fabregas analizza così il pareggio del Como al Bentegodi. ‘Noi decimi in classifica? È il nostro scudetto. Il salto all’Europa è molto grande, come dalla B alla A. Vogliamo crescere e spero di avere l’anno prossimo, dal primo giorno, una squadra per lavorare da subito. Questa è una giornata storica per il Como e questo si deve risaltare – ha sottolineato -. Tutta la città deve essere orgogliosa di questi ragazzi. Spero sia solo l’inizio”. Paolo Zanetti sottolinea come “questo è un punto importante perché bisogna tenere in considerazione la caratura dell’avversario. Credo che i ragazzi abbiano fatto una buonissima prestazione e nel finale abbiamo avuto anche delle opportunità per vincere la partita. Adesso ci aspetta una finale ma sono convinto che se giochiamo con questo carattere, questa intensità possiamo raggiungere il nostro sogno che è la salvezza”.

