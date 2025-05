Fabregas ‘Inter la più forte, il Como proverà a dar fastidio’

agenzia

'Non saranno distratti perché sono i migliori in Italia'

MILANO, 22 MAG – “Proveremo a dare fastidio all’Inter, secondo me la migliore squadra d’Italia e tra le migliori d’Europa”. Reduce da una seconda parte di stagione davvero importante, Cesc Fabregas non ammette distrazioni neppure contro i nerazzurri che, domani sera al Sinigaglia, si giocano lo scudetto nella sfida a distanza contro il Napoli. “Faremo tutto il possibile – promette – per portare a casa la partita”. “Dobbiamo essere bravi a giocare con personalità, imponendo il nostro calcio senza subire troppo il loro – è la strategia dell’allenatore -. Non penso che saranno condizionati dalla finale di Champions League e distratti dalla partita del Napoli. Sono forti e con un allenatore, Simone Inzaghi, tra i migliori d’Italia”.

