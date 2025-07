Fair Play Menarini, anche Costacurta tra i premiati

agenzia

Cerimonia il 3 luglio, con gli 'ambasciatori' Thorpe e Antognoni

FIRENZE, 30 GIU – C’è anche Alessandro Costacurta fra i campioni dello sport che riceveranno il Premio internazionale Fair Play Menarini nella cerimonia del 3 luglio al Teatro Romano di Fiesole, dopo il gala della sera prima a Firenze: alla premiazione parteciperanno anche altre due leggende del nuoto e del calcio, Ian Thorpe e Giancarlo Antognoni, già iscritti nell’Albo d’Oro del Fair Play Menarini. “L’ingresso di Costacurta nella rosa dei premiati – hanno commentato Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini – rende ancora più speciale questa edizione. Durante la sua carriera ha incarnato i valori più autentici dello sport, proprio come Ian Thorpe e Giancarlo Antognoni, che fanno parte della nostra storia e che, con la loro presenza da Ambasciatori del Premio, continuano a trasmettere il senso più profondo di ciò che celebriamo ogni anno”. Costacurta si aggiunge fra i premiati dell’edizione 2025 a Gianmarco Tamberi, campione olimpico e mondiale di salto in alto, Sasha Vujacic, due volte vincitore dell’Nba con i Los Angeles Lakers, e Demetrio Albertini, simbolo del calcio italiano degli anni Novanta. Con loro Andy Díaz, oro mondiale indoor nel salto triplo; Alice Bellandi, campionessa del mondo di judo; Nadia Battocletti, argento olimpico nei 10.000 metri; Rigivan Ganeshamoorthy, oro paralimpico nel lancio del disco; Blanka Vlasic, leggenda del salto in alto; Arianna Errigo, una delle fiorettiste più vincenti della storia; Guido Meda, voce storica della MotoGp.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA