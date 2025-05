Fari Covisoc su credito imposta, Brescia rischia penalizzazione

agenzia

Avviso di chiusura indagini da parte della Procura Figc

ROMA, 18 MAG – Dietro al caos della Serie B ci sono i fari della Covisoc sul Brescia. La squadra lombarda, che all’ultima giornata aveva conquistato la salvezza e quindi la permanenza nel torneo cadetto, rischia invece di essere penalizzata e retrocede in C: la Procura della Figc oggi ha dato l’avviso della conclusione delle indagini e nei prossimi giorni potrebbe arrivare il deferimento del Brescia. Il primo passo parte lo scorso 28 febbraio quando la Covisoc ha chiesto con una lettera verifiche all’Agenzia delle entrate in merito al credito d’imposta del club lombardo di proprietà di Massimo Cellino. Risposte che – confermano fonti vicine ad ambienti federali – sono arrivate venerdì scorso venerdì. Ieri la riunione urgente della Covisoc e la trasmissione degli atti alla Procura guidata da Chinè. Oggi l’avviso della conclusione dell’indagine, con la Lega di B che “a tutela” della regolarità del campionato ha rinviato i playout tra Frosinone e Salernitana (l’andata era in programma domani). Nel caso di penalizzazione, il Brescia retrocederebbe con Cosenza e Cittadella, il Frosinone sarebbe salvo direttamente e può tornare a sperare la Sampdoria che dovrebbe così disputare il playout con la Salernitana.

