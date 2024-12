Fascia arcobaleno ‘amo Gesù’, guai per giocatore Crystal Palace

agenzia

Il nazionale inglese Guehi ora rischia una sanzione della Fa

ROMA, 04 DIC – Guai in vista per Marc Guehi del Crystal Palace finito sotto accusa nel massimo campionato inglese di calcio per un messaggio sulla sua fascia arcobaleno durante il match giocato sabato scorso contro il Newcastle in Premier League. Il difensore della Nazionale inglese rischia di essere sanzionato dalla Football Association (FA) per aver scritto, di sua volontà, una frase sulla fascia arcobaleno indossata, ovvero “I love Jesus”. Contro il Newcastle (partita finita 1-1 per la 13a giornata), Guéhi del ha indossato, come tutti i capitani della Premier League, una fascia arcobaleno nell’ambito di una campagna a sostegno della comunità LGBTQ+. Solo che, a differenza dei 18 colleghi che l’hanno vestita (il capitano dell’Ipswich Town si è rifiutato), il difensore della nazionale inglese, titolare nella finale degli ultimi Europei, ha deciso di aggiungere il suo tocco personale e per questo motivo rischia una sanzione da parte della Federazione. La normativa ammette “slogan/emblemi di iniziativa che promuovano il calcio, il rispetto e l’integrità”, come i colori dell’arcobaleno, ma proibisce “dichiarazioni o immagini politiche, religiose o personali”. Motivo per il quale Guehi, devoto cristiano, membro fisso della Nazionale inglese, ora rischia una punizione esemplare, anche se non è specificato cosa e quando avverrà. E nonostante la possibilità di una squalifica Guehi non ha fatto passi indietro e anche ieri sera, per la partita contro l’Ipswich, ha scritto sulla fascia arcobaleno “Gesù ti ama”, sempre con il segno del cuore. “Rispettiamo tutti i giocatori e in particolare Marc. È il nostro capitano. Tutti sanno che è un ragazzo fantastico, molto umile, e non credo che dovremmo ingigantire la questione. Ne abbiamo parlato. Non è un bambino, è un adulto, ha la sua opinione e noi la rispettiamo” ha detto il tecnico del Crystal Palace Oliver Glasner. Un gesto quello del difensore della Nazionale inglese che ha sollevato un dibattito sul delicato equilibrio tra la promozione dell’inclusività e il rispetto delle convinzioni personali. Le fasce erano state distribuite nell’ambito del supporto della Premier League alla campagna ‘Rainbow Laces’ di Stonewall, un’iniziativa che promuove l’inclusività e l’accettazione nella comunità LGBTQ+.

