Federcalcio Brasile, ‘Paquetà indagato,ma rimane con la Seleçao’

Scommesse, decisione del presidente dopo colloqui con la FA

ROMA, 31 MAG – “La Cbf (la federcalcio brasiliana ndr) informa di aver preso atto della denuncia presentata dalla Federcalcio inglese (FA) contro l’atleta Lucas Paquetá, giovedì 23 maggio 2024. Considerando che l’atleta era stato convocato per le amichevoli della Nazionale e per la Coppa America, la Cbf ha inviato la lettera indirizzata al direttore esecutivo della Federcalcio inglese, Marc Bullingham. Considerato quanto sopra, si può affermare con certezza che l’atleta fino ad oggi è libero di esercitare il proprio ruolo professionale. La decisione è stata presa dal presidente della Cbf, Ednaldo Rodrigues, dopo uno scambio di informazioni con le autorità della Federazione inglese”. Con questa nota la federcalcio brasiliana precisa che l’ex milanista Paquetà, ora al West Ham e accusato dalla FA di presunte violazioni delle regole sulle scommesse (in particolare, si sarebbe fatto ammonire intenzionalmente per favorire alcuni scommettitori) rimarrà in ritiro con la Seleçao a Orlando, in Florida, dove il Brasile si sta preparando alle amichevoli del 9 e 13 giugno contro Messico e Usa e alla Coppa America. Paquetà rimane quindi a disposizione del ct Dorival Junior, che potrà utilizzarlo.

