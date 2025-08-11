Federer torna in campo, esibizione in doppio a Shanghai

agenzia

Campione svizzero giocherà il 10 ottobre durante il Master 1000

ROMA, 11 AGO – Roger Federer torna in campo. Sarà solo una esibizione, in doppio, a Shanghai il prossimo ottobre, ma quanto basta per riaccendere gli animi dei tanti tifosi del campione svizzero. Re Roger, come accaduto lo scorso anno, sarà protagonista dell’evento “Roger & Friends Celebrity Doubles Match”, un match-show di doppio, in programma il 10 ottobre nel corso del Masters 1000 maschile: Federer è atteso insieme agli attori di casa Donnie Yen e Leo Wu, oltre all’ex tennista asiatica Jie Zheng, campionessa Slam in doppio agli Australian Open e Wimbledon nel 2006. Ad annunciare la sua presenza è stato lo stesso Federer che si è ritirato nel 2022: “Sono felice di dirvi che giocherò un doppio a Shanghai, un posto sempre speciale per me e per i fan, ci vediamo il 10 ottobre, vi aspetto” le parole dell’ex n.1 del tennis in un video postato sui social. Federer giocherà sul campo centrale della Qizhong Forest Sports City Arena.

