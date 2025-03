Federica Pellegrini, ‘Elezione Coventry a n.1 Cio forte valenza’

agenzia

Ex nuotatrice a Chi: 'secondo figlio? Ora è presto'

ROMA, 25 MAR – Federica Pellegrini traccia un bilancio dei suoi primi 15 mesi da mamma e lo fa in una intervista a ‘Chi’ in edicola da domani. “Che cosa sogno per mia figlia? Non tifo perché diventi una campionessa, ma perché si innamori dello sport: la differenza tra l’innamorarsi e il volere diventare un campione è sottile, ma c’è. E poi spesso capita che, se ti innamori di qualcosa, pian piano i risultati arrivano”, dice da Livigno (dove a fine aprile aprirà la sua accademia di nuoto professionale Fede Academy). A proposito del rapporto con il marito, Matteo Giunta dice: “Siamo alla pari in tutto, ci dividiamo i compiti 50 e 50. Mi rendo conto che questo non sia la norma, anzi. Posso dire che ho sempre cercato un uomo che fosse alla pari, che non avesse bisogno di schiacciarmi per sentirsi più forte”. Quanto alla possibilità di avere un altro figlio aggiunge: “in questo momento passo dal dire ‘Ok, ce la possiamo fare’ a un bel ‘Assolutamente no!’. Dipende un po’ dalle giornate, però ora è presto. Matilde ha ancora bisogno di noi, non va ancora al nido”. Federica Pellegrini sostiene la Fondazione Giulia Cecchettin, che combatte le violenze di genere. A questo proposito dice: “C’è ancora tanta strada da fare. Per mia figlia sogno un mondo più sicuro – sottolinea – perché la sicurezza tocca tanti aspetti: voglio che possa essere sicura a scuola, mentre cammina per strada, che possa avere la libertà delle sue scelte, con la tranquillità che non le capiterà niente di male. Sicura se torna a casa la sera alle due di notte. Che possa conoscere tutte le persone che vuole senza che le succeda nulla di brutto, se non le delusioni amorose che abbiamo avuto tutte”. L’ex campionessa è membro del Comitato Olimpico Internazionale e festeggia l’elezione di Kirsty Coventry, prima presidente donna del Cio: “È un’elezione che ha una forte valenza simbolica – le parole della Pellegrini – Tra l’altro Kirsty è una nuotatrice, fra me e lei ci sono solo cinque anni di differenza, ha fatto una carriera incredibile. In rapporto a quando ha smesso di nuotare, sono passati veramente pochi anni perché raggiungesse la vetta, sono contenta per lei. È un percorso che mi piacerebbe seguire? La mia priorità in questo momento è mia figlia, tra dieci anni chissà”.

