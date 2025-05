Federica Pellegrini madrina del Rally Italia Sardegna

agenzia

Al via a Olbia dal 5 all'8 giugno, 16 prove speciali

OLBIA, 27 MAG – Sarà Federica Pellegrini la madrina della 22/a edizione del Rally Italia Sardegna, in programma dal 5 all’8 giugno sugli sterrati del nord Sardegna, con base a Olbia. Organizzato dall’Automobile Club d’Italia, in partnership con la Regione Sardegna, è il sesto appuntamento del campionato del Mondo Rally 2025, valido anche per il WRC2, il WRC3. A presentare la gara oggi al Museo Archeologico di Olbia il commissario straordinario dell’Aci Tullio Del Sette, il sub commissario straordinario Giovanni Battista Tombolato con il sindaco Settimo Nizzi e i rappresentanti della Regione. L’edizione 2025 torna a Olbia dopo un’alternanza con Alghero, con il parco assistenza, e presenta un percorso rinnovato con tante novità e il ritorno di prove speciali storiche. Il rally si compone di tre tappe per un totale di 16 prove speciali per 320,24 km cronometrati, e un totale di 1.192 chilometri. Tra le tappe speciali è inserita quella di domenica 8 giugno con lo skyline di Tavolara, isola nell’isola che diventa simbolo di questa edizione. “Tavolara è l’immagine che tutto il mondo abbina alla Sardegna, la più iconica, ed è stato deciso che verrà immortalata dai fotografi proprio come sponsor dell’isola tutta”, spiegano gli organizzatori. Sono 68 gli equipaggi iscritti con piloti di 29 Paesi, 12 le vetture Rally 1; sei gli equipaggi sardi in gara. Tra le novità anche il concerto gratuito, venerdì 6 giugno a Olbia, dei Kolors. “Trentadue i Comuni toccati dal Rally Sardegna – spiega Tullio Del Sette -. Questa è la 22esima edizione in Sardegna, ma è dal 1973 l’Italia ospita un mondiale di Rally. Noi dell’ACI Club d’Italia siamo fortemente impegnati a portare avanti questo appuntamento in Italia”.

