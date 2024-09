Federvolley punta sui giovani, un milione di euro alle società

agenzia

Incentivi per quelle che portano avanti l'attività giovanile

ROMA, 24 SET – Si è tenuta oggi a Roma la prima riunione del Consiglio Federale, dopo la vittoria della medaglia d’Oro Olimpica a Parigi 2024. Grande attenzione è stata data gli incentivi in favore delle società che portano avanti l’attività giovanile. Il CF ha deciso di ripartire un milione di euro, stanziato con l’approvazione del bilancio consuntivo 2023, per sostenere i settori giovanili. L’importante cifra verrà suddivisa in base ai seguenti criteri: 500.000 euro alle società che hanno disputato tutti e tre i campionati giovanili 2023-2024; 300.000 euro alle società che hanno lavorato nel tempo sui settori giovanili, preparando atleti/e per l’alto livello, al fine di incentivarle a continuare in questa attività; 200.000 euro, da utilizzare nel 2025-2026, alle società di alto livello che inseriranno in campo atleti e atlete di prospettiva nazionale, così come indicati dalle squadre nazionali. Il CF ha inoltre, tra l’altro, avviato lo studio di fattibilità su una media factory della Federazione ed approvato il nuovo piano marketing della FIPAV per il quadriennio olimpico 2025-2028. In apertura dei lavori il presidente federale Giuseppe Manfredi ha sottolineato gli straordinari risultati ottenuti dalle nazionali azzurre, oltre allo storico trionfo olimpico, infatti, nelle competizioni giovanili le formazioni italiane hanno ottenuto 7 medaglie, in 8 competizioni, tra le quali brillano la vittoria dell’Europeo U22 femminile e il recente successo nel Campionato mondiale U17 maschile.

