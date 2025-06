Fedriga,Italia-Israele a Udine è frutto lavoro Regione-Figc-club

agenzia

Strategia per valorizzare territorio con grandi eventi sportivi

TRIESTE, 21 GIU – “Portare la Nazionale italiana di calcio a giocare nuovamente a Udine il match del 14 ottobre contro Israele per le qualificazioni mondiali, è il risultato di un lavoro condiviso tra Regione, Federazione italiana giuoco calcio e l’Udinese Calcio”. Così il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, confermando l’ufficialità della partita Italia-Israele allo stadio Friuli, a un anno esatto dalla precedente sfida tra le due nazionali nello stesso impianto per la Nations League vinta dagli azzurri per 4-1. L’iniziativa rientra in una strategia che punta a valorizzare il territorio attraverso grandi eventi sportivi e a rafforzare la centralità del Friuli Venezia Giulia nel panorama calcistico nazionale, hanno spiegato in Regione, ricordando che nella ‘casa’ dell’Udinese si giocherà anche la sfida per la Supercoppa europea del prossimo 13 agosto, tra il Paris Saint-Germain e il Tottenham. “Ringrazio il presidente della Figc Gabriele Gravina e l’Udinese Calcio per il percorso che ci ha portato insieme a questo nuovo importante risultato – le parole di Fedriga -, segnale chiaro di quanto il Friuli Venezia Giulia sia ritenuto all’altezza di ospitare eventi sportivi di rilievo internazionale”. “Siamo sicuri – continua Fedriga – che grazie anche alla collaborazione con il Comune di Udine, come già avvenne anche in occasione della Nations League dello scorso anno, l’incontro al Blunenergy stadium del prossimo 14 ottobre sarà ancora una volta un momento di grande festa per tutto il territorio e per i tantissimi appassionati di sport”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA