Fenomeno Lewandowski, il Barca ai suoi piedi “numeri da Messi”

agenzia

38 gol segnati, a 36 anni per il polacco una seconda giovinezza

ROMA, 01 APR – Nove gol nelle ultime nove partite, 38 quelli segnati in stagione finora e che stanno sostenendo il Barcellona in vetta alla classifica. La Spagna si interroga sulla chiave dell’eterna giovinezza di Robert Lewandowski: l’attaccante polacco, 36 anni, sta vivendo un’annata simile a quella magica con il Bayern Monaco del 2019-20, in cui vinse il triplete con la squadra bavarese. Che curiosamente aveva in panchina lo stesso Hansi Flick che guida ora i blaugrana. Di certo, scrive la stampa iberica, quello in campo ora è il miglior Lewandowski che il Barça abbia visto dal suo arrivo nella stagione 2022-23, nella quale vinse La Liga e conquistò il trofeo Pichichi, un premio che è vicino a conquistare anche quest’anno. L’attaccante polacco registra numeri che lo avvicinano a Messi nel 2019, con 29 gol nelle stesse partite. In Polonia dicono che il giocatore si sente molto bene fisicamente e che, nonostante l’età, non nota alcuna differenza in termini di mobilità rispetto a due o anche tre stagioni fa. Sente di poter ancora segnare molti gol e competere ai massimi livelli e mantiene intatta la stessa ambizione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA