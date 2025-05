Fenucci ‘Italiano? Continueremo insieme’

agenzia

L'ad del Bologna 'creata alchimia fra tecnico, club e squadra'

ROMA, 14 MAG – “Che effetto fanno i 30mila bolognesi in curva? È stata un’emozione gigantesca quando siamo arrivati, è stato un successo portare 30mila bolognesi qua e fargli rivivere la stessa atmosfera che i loro nonni e genitori hanno vissuto quando la squadra ha conquistato i suoi ultimi due trofei proprio qui”. Lo dice, intervistato da Sport Mediaset, l’ad del Bologna Claudio Fenucci a margine della finale di Coppa Italia contro il Milan. “Il percorso del Bologna è cominciato qualche stagione fa – dice ancora Fenucci -. Con Italiano era più difficile, i ragazzi sono stati bravi nel seguirlo, si è creata questa alchimia tra club, allenatore e squadra che ci ha permesso di vivere questa stagione”. Ma quale sarà i Il futuro di Italiano? “Abbiamo già iniziato a parlare con l’avvocato che lo rappresenta – risponde l’ad del club rossoblù -. Lui sta molto bene con noi, noi siamo contenti di lui come professionista e come persona. Continueremo insieme”.

