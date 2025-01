Fenucci ‘Sartori rinnoverà, io penso solo al Bologna’

agenzia

Sullo stadio, fiducioso sui finanziamenti per il Dall'Ara

BOLOGNA, 13 GEN – “Se rimarrò a Bologna altri dieci anni dovete chiederlo a patron Saputo, ma io sono integrato in città e penso solo a lavorare per il club. Per quel che riguarda Giovanni (Sartori, ndr) stiamo parlando del rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Per me non ci sono problemi. Lo vedo tutti i giorni, arriveremo a una soluzione. Quando ci saranno novità le comunicheremo. Durata del rinnovo? La trattativa la facciamo con lui, non pubblicamente”. Lo ha detto l’ad del Bologna, Claudio Fenucci, a margine di una conferenza in Comune a Bologna, provando a spazzare via le voci che vogliono la Roma interessata al responsabile dell’area tecnica Sartori e che lo hanno visto coinvolto negli ultimi mesi, nell’ambito di una possibile rivoluzione societaria giallorossa. Fenucci mostra poi ottimismo per il restyling dello stadio Dall’Ara: “Ci sono le condizioni per far sì che Governo, città e club possano dare l’esempio di una reale collaborazione per arrivare alla realizzazione del progetto. Da quello che mi è stato assicurato, il Governo sta pensando a strumenti finanziari che renderanno più facile la costruzione di nuovi stadi o riqualificazione di quelli esistenti: c’è fiducia”. Quello dello stadio è tema caldo anche in virtù della nomina di Fenucci in Lega Calcio come membro del consiglio: “Per la prima volta in Lega, grazie alla presenza di proprietà straniere è forte la consapevolezza di dover investire sul futuro del calcio italiano. Ci attendono sfide di sistema epocali che riguardano il sistema mediatico digitale, perché i broadcaster tradizionali stanno frenando gli investimenti. Poi ci sono i temi relativi agli stadie ai rapporti con Federazione e calciatori”.

