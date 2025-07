Ferguson ‘la Roma un onore, l’obiettivo è la Champions’

agenzia

L'atccante 'voglio segnare tanto,squadra più in alto possibile'

ROMA, 23 LUG – “La Roma è un grande club e vogliamo arrivare il più in alto possibile. Al mio arrivo ho sentito parlare di un posto in Champions come obiettivo. Penso che l’aspettativa per quest’anno sia tornare in questa competizione. Quando un club come la Roma, uno dei più importanti in Europa, si interessa a te, è difficile rifiutare. Penso che per me sia una buona opportunità, è un grande onore arrivare qui per giocare davanti a persone che sperano che io possa far bene”. Sono queste le prime parole di Evan Ferguson, nuovo attaccante giallorosso, ai canali ufficiali del club. “In questa fase della mia carriera Gasperini può essere un’ottima persona per cui giocare, con cui lavorare e da cui imparare”, prosegue l’attaccante che poi, sul fatto di essere il primo irlandese della storia a vestire la maglia giallorossa spera “di far bene e di fare da apripista, in modo che altri irlandesi possano giocare qui in futuro”. Poi un pensiero sulla Serie A: “Non è un campionato facile. Agli italiani piace curare la fase difensiva e sono sicuro che non sarà facile per me, ma voglio segnare molti gol, migliorarmi e rimettermi in gioco. Dovbyk? Il club è ricco di buoni giocatori, lui è uno di loro. Spero che fin dagli allenamenti potremo creare una bella coppia, poi vedremo cosa accadrà e quale modulo sceglierà il mister”. “Spero che disputeremo una buona stagione e di vivere dei bei momenti insieme”, conclude Ferguson.

