++ Ferrari, “Bove non è più in terapia intensiva” ++

agenzia

Il Dg viola: "Sta bene, sta recuperando. Ora ci vuole pazienza"

FIRENZE, 04 DIC – “Edoardo sta bene, è in forma, sta recuperando e siamo contenti. Bisogna avere pazienza e rispetto per lui. Ha cambiato reparto e quindi le cose vanno meglio. E’ nelle mani giuste e sta bene. Ha lasciato la terapia intensiva, per la precisione è passato in un reparto che si chiama Utic, di livello di delicatezza inferiore”. Così il Direttore Generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, ai microfoni di Mediaset prima dell’inizio di Fiorentina-Empoli di Coppa Italia, parlare delle condizioni di Edoardo Bove (colto da malore domenica al 17′ di Fiorentina-Inter) e annunciare che il giocatore ha lasciato la terapia intensiva.

