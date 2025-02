Ferrari e non solo,presentazione livree diventa show F1 a Londra

agenzia

Domani svelati tutti i team, sul palco Hamilton e Take That

ROMA, 17 FEB – Da Lewis Hamilton ai Take That: e’ conto alla rovescia per conoscere la Ferrari del 2025, ma non sara’ piu’ la classica presentazione attesa da milioni di fan della Rossa. Per i 75 anni della Formula 1, il format di quest’anno sara’ uno show molto televisivo in direta da Londra. La capitale britannica si prepara ad accogliere domani l’evento di presentazione delle monoposto di Formula 1 impegnate nel prossimo campionato. Il Circus, per la ricorrenza tonda, ha infatti deciso di organizzare alla O2 Arena della capitale inglese lo “svelamento” delle livree dei 10 team che prenderanno parte ai Gp. Saranno presenti tutti i piloti oltre ai team principal. Lo spettacolo tv partira’ dalle 21, lo svelamento della Rossa e’ previsto in scaletta attorno alle 23. Sul palco molti intermezzi show, con i Take That, il rapper-attore Machine Gun Kelly, la star della musica country statunitense Kane Brown e il compositore Brian Tyler I media locali prestano grande attenzione a Lewis Hamilton, il beniamino di casa e pluricampione iridato che quest’anno corre per la Ferrari. La Ferrari sarà in pista a Fiorano il giorno successivo per delle prove. I primi test ufficiali per tutte le monoposto sono in programma in Bahrain dal 26 al 28 febbraio. Il mondiale prenderà il via ufficialmente venerdì 14 marzo in Australia.

