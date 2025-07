Ferrari, Fred Vasseur confermato Team Principal anche per le prossime stagioni

Formula Uno

L'annuncio del Cavallino

Ferrari ha esteso, con un contratto pluriennale, l’accordo con Fred Vasseur, che continuerà a ricoprire il ruolo di Team Principal della Scuderia Ferrari Hp per le prossime stagioni di Formula 1. Vasseur è entrato a far parte della Scuderia all’inizio del 2023.

Lo ha comunicato una nota della società in cui sottolinea che «il rinnovo del contratto di Fred riflette la nostra determinazione a costruire sulle basi gettate finora. La sua capacità di guidare sotto pressione, di abbracciare l’innovazione e di perseguire la performance è pienamente in linea con i valori e le ambizioni a lungo termine della Ferrari. Sotto la guida di Fred, la Scuderia Ferrari HP è unita, concentrata e impegnata nel miglioramento continuo. La fiducia riposta in lui riflette la fiducia del team nella propria direzione strategica e rafforza la determinazione condivisa di ottenere i risultati che i tifosi, i piloti e i membri del team Ferrari si aspettano e meritano», aggiunge la nota.