Ferrari, i tifosi pazzi di Carlos Sainz: e sul web già corre la nostalgia per il pilota spagnolo (che farà posto a Hamilton)

FORMULA 1

Il day after della scuderia di Maranello del Gran Premio del Giappone è confortante, ma anche denso di interrogativi

La Ferrari che si conferma seconda forza del Mondiale di Formula 1 e Carlos Sainz ancora una volta meglio di Charles Leclerc. Il day after della scuderia di Maranello del Gran Premio del Giappone è confortante, ma anche denso di interrogativi. La decisione di prolungare il contratto del monegasco e contestualmente privarsi del pilota spagnolo, dal prossimo anno, per far posto a Lewis Hamilton è stata giusta?

I primi a dubitarne sono i tifosi della Rossa che sui social si sono scatenati in questo senso dopo il nuovo podio conquistato da Sainz davanti al suo compagno di squadra sorpassato a Suzuka e finito quarto. E in Spagna sono tutti pazzi per il ‘matador’ che alla stampa locale ha ricordato di “non cercare di dimostrare di essere un pilota vincente a qualche team. Vado in pista per vincere e per dimostrare che quando ho una macchina competitiva per podi e vittorie, riesco a conquistare quel podio e quelle vittorie».

In particolare in un post su Instagram dove la Ferrari celebra il terzo posto raggiunto dal pilota iberico (3 gare e 3 podi per Carlos Sainz nel 2024. Che inizio di stagione!”), appaiono tanti like, come consuetudine per la scuderia di Maranello, ma anche tanti commenti dei ferraristi che si dividono in merito allo spagnolo. C’è chi festeggia il risultato, ma molti ne approfittano per criticare la decisione della «Rossa» di non rinnovare il contratto dello spagnolo per fare spazio a Hamilton. «E lascia la scuderia il prossimo anno. Grande lavoro, ragazzi», scrive con ironia l’utente neeltanna777 ricevendo molti like da altri follower. Altri utenti fanno notare che al suo posto arriverà «il sette volte campione del mondo» inglese. Ma non tutti sembrano gradire l’addio dello spagnolo per fare spazio all’inglese. «Non avreste potuto lasciarlo andare in un momento peggiore», scrive mxnn_y.