Ferrari: la SF25 in pista a Fiorano, primi giri con Leclerc

agenzia

Tantissimi tifosi a bordo pista, il pilota li saluta

ROMA, 19 FEB – Da Londra a Fiorano nell’arco di poche ore, Charles Leclerc dopo la presentazione-show del circus ieri sera alla 02 Arena è già in pista da qualche minuto sul circuito della Ferrari per il primo contatto con la nuova SF25. Il monegasco è entrato nell’abitacolo intorno alle 9.30, acceso il motore e inanellato i primi giri, salutando con ampi gesto del braccio i tantissimi tifosi, che hanno risposto con cori e urla di incoraggiamento. Il programma odierno, con lo ‘shakedown’ e il ‘filming day’, prevede anche la partecipazione di Lewis Hamilton, protagonista indiscusso dello spettacolo londinese ma ansioso di mettersi al volante della nuova rossa. Accadrà nel pomeriggio. Il regolamento prevede per entrambi solo un breve contatto con la vettura, per un paio di centinaia di chilometri complessivi.

