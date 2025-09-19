Festa al “Barbera”: il Palermo batte il Bari per 2-0

La partita

Decisivi i gol di Le Douaron e di Gomes

Palermo-Bari 2-0 nella quarta giornata del campionato di Serie B. A decidere la partita i gol di Le Douaron e Gomes (76′ e 90’+2) Davanti a 32.363 tifosi, record stagionale di presenze in gare ufficiali allo stadio Renzo Barbera, la squadra di Filippo Inzaghi ha conquistato i tre punti al termine di una buona gara. Primo tempo iniziato a ritmi elevati, con i rosanero subito pericolosi e il portiere dei pugliesi grande protagonista. A provare a sbloccare la sfida dopo appena due minuti è stato Pohjanpalo con un tiro centrale. Due minuti più tardi, al 4′, è stato invece il capitano Brunori a sfiorare il gol con un colpo di testa da posizione ravvicinata respinto da un ottimo Cerofolini.

Bari pericoloso al 13′: fuori di un soffio un’incornata di Moncini, su un cross dalla sinistra. Al 33′ ancora Palermo vicino al vantaggio con Palumbo, al termine di un’azione un pò confusa in area di rigore dei galletti: anche in questo caso decisivo l’estremo difensore della squadra guidata da Caserta. Nella ripresa stessa musica del primo tempo. Il Palermo ha tenuto le redini del gioco, con il Bari che ha provato invano a sfruttare qualche ripartenza. Al 51′ occasione sui piedi di Brunori che, servito da Pohjanpalo, ha perso il tempo di gioco e la palla è stata deviata in corner.