Festa Coppa Italia, domenica la sfilata in parata del Bologna

agenzia

Bus scoperto dei rossoblu per celebrare la conquista del trofeo

BOLOGNA, 22 MAG – Domenica il Bologna festeggerà con la città la conquista della Coppa Italia, trofeo che mancava da 51 anni, vinto trionfando all’Olimpico contro il Milan il 14 maggio. La manifestazione si intitolerà Bfc Parade e vedrà i rossoblù sfilare in parata su pullman scoperto: partenza dal piazzale della Curva Bulgarelli, alle 16.30. Il pullman percorrerà poi via Andrea Costa, Sant’Isaia, Piazza Malpighi, via Ugo Bassi, via Rizzoli via dell’Archiginnasio, piazza Galvani, via Farini, Piazza Cavour, per poi fare ritorno allo stadio Dall’Ara attraverso i viali XII Giugno, Panzacchi, Aldini, Pepol, imboccando nuovamente Andrea Costa in direzione Dall’Ara. Il Bologna invita cittadini e attività commerciali a colorare di rossoblù case e attività.

