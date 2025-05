Festa Napoli, in campo giocatori con i capelli tinti di azzurro

agenzia

L'applausometro del Maradona premia Conte, McTominay e Mazzocchi

NAPOLI, 23 MAG – Capelli tinti di azzurro per Buongiorno e Juan Jesus. Si apre così al Maradona la sfilata dei calciatori del Napoli dopo la vittoria dello scudetto in occasione della cerimonia di consegna della medaglia riservata ai vincitori. I giocatori azzurri sono entrati uno alla volta, molti sfoggiando le bandiere delle rispettive nazioni d’appartenenza, come Rrahmani che ha una bandiera del suo Kosovo legata alla vita e Anguissa che entra con la maglia azzurra e la bandiera del Camerun. Grandi applausi per tutti, in particolare all’ingresso in campo di Mazzocchi, l’unico napoletano della rosa. Capelli tinti d’azzurro anche per Gilmour e Spinazzola. Pubblico in delirio per l’ingresso in campo del regista Lobotka, dello scozzese McTominay, anche lui con i capelli azzurri, e per Politano, entrato in campo saltando per la gioia. E poi applausi per gli attaccanti, dalla nuova stella Neres al bomber Lukaku che ha chiuso la stagione con 14 gol e 10 assist. E’ stata la volta infine del tecnico Antonio Conte, che ha incassato l’ovazione dei tifosi, prima di ricevere da De Laurentiis la medaglia assieme a un caloroso abbraccio. A chiudere la parata il capitano Giovanni Di Lorenzo che è entrato in campo per sollevare la coppa e saltare insieme ai compagni tra i fuochi d’artificio del Maradona e le luci accese dei telefonini dei 55.000 tifosi in festa.

