Festa scudetto a Napoli, i calciatori arriveranno via mare

agenzia

Summit in prefettura, 'contenitore' per 150mila tifosi e schermi

NAPOLI, 24 MAG – I bus con la squadra del Calcio Napoli sfileranno sul lungomare dal Molo Luise a piazza Vittoria e ritorno a partire dalle ore 15 di lunedì 26 maggio. La squadra arriverà al molo a bordo di imbarcazioni per poi salire sui bus. Un circuito di circa 3 km che si snoderà sotto la vigilanza di 1000 uomini tra forze dell’ordine, vigili del fuoco, vigili urbani e polizia metropolitana affiancati da 1300 steward e 400 unità della Protezione civile regionale. Saranno chiuse le stazioni delle linea 6 che insistono sull’area e la funicolare di Mergellina. Chiuse anche tutte le scuole della I Municipalità. Per consentire ai tifosi di assistere alla sfilata, verrà realizzato una sorta di ‘contenitore’ i cui accessi saranno posizionati alle due estremità della Villa comunale, al cui interno sarà consentito l’accesso a circa 150mila persone. Ma per consentire anche ad altri di poter partecipare, pure se a distanza, saranno installati 4 maxi schermi in piazza Sannazaro, all’altezza di Villa Pignatelli, Largo Sermoneta e via Partenope per accogliere, complessivamente, altre 50mila persone. Il dispositivo di vigilanza sarà applicato anche sullo specchio d’acqua che porterà i giocatori al Molo Luise e sarà installato un sistema di barriere anti sfondamento sul lato della Villa comunale per interdire il lato mare.

