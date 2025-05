Festa scudetto: Conte, abbiamo dato tutto quello che avevamo

agenzia

No comment sul futuro,'questa passione non la trovi dappertutto'

NAPOLI, 26 MAG – “Questa è una piazza meravigliosa, che dà tanto e chiede tanto. Gli abbiamo dato tutto quello che avevamo”. Così Antonio Conte ai microfoni di RaiSport sul bus che sta percorrendo il lungomare di Napoli per la festa scudetto. Il giornalista precisa di aver concordato di non rivolgere all’allenatore domande sul suo futuro. “E’ sempre bello vincere, si lavora per regalare queste giornate e queste soddisfazioni. Festeggiare lo scudetto a Napoli è qualcosa di straordinario. Questo entusiasmo e passione è qualcosa che difficilmente puoi trovare dappertutto”, dice Conte. “Onore all’Inter, abbiamo battuto una grandissima squadra che può vincere la Champions”.

