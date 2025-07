Festival Olimpico della Gioventù Europea: in luce i talenti siciliani, Luca Cavazzuti (atletica) e Simone Iurato (judo) e ora tocca ad Aurora Schepis (pesi)

Sport

A Skopje in Macedonia, buon quinto posto sui 1500 per l'aretuseo della Siracusatletica e sempre in crescita il catanese dell'Asd Titania Club. Sabato la messinese (Antudo) va a caccia del podio nella categoria 53 kg

Il Festival Olimpico della Gioventù Europea riservato agli atleti Under 18 entra nel vivo a Skopje. In Macedonia, dall’atletica al sollevamento pesi si susseguono le gare e sono tanti i talenti siciliani che si stanno mettendo in mostra.

Nell’atletica il siracusano Luca Cavazzuti, reduce del doppio titolo italiano allievi sui 1500 e 3000, ha chiuso brillantemente al quinto posto nella finale dei 1500.

Luca Cavazzuti (Siracusatletica) e il prof. Salvatore Dell’Aquila

L’allievo del prof. Salvatore Dell’Aquila alla Siracusatletica con il tempo di 3’52″10 ha avvcinato il suo fresco prestigioso primato personale fissato ai tricolori di Rieti lo scorso giugno a 3’51″72.

“Un piazzamento prestigioso – ci dice il prof. Salvatore Dell’Aquila – arrivato in una gara dagli alti contenuti tecnici dove Luca è stato grande protagonista. Abbiamo chiuso così alla grande la prima parte della stagione su pista”.

Luca Cavazzuti con Stefano Mei presidente della Fidal nazionale

Dall’atletica allo judo con in azzurro il catanese Simone Iurato, figlio d’arte con il papà-allenatore Salvatore Iurato, tra i più grandi interpreti dello judo siciliano. A Skopje Simone Iurato, atleta di punta della Titania Club del maestro Gaetano Spata e del tecnico Domenico Pappalardo si è fermato presto ma come sempre ha ben impressionato e in maglia azzurra ha chiuso un primo semestre agonistico da incorniciare dove si è laureato vicecampione italiano cadetti A2.

Simone Iurato (Asd Titania Club) e il papà-allenatore Salvatore

Simone Iurato con Domenico Pappalardo tecnico dell’Asd Titania Club

“Sempre in campo nazionale – racconta il maestro Gaetano Spata – ha vinto il bronzo ai tricolori juniores A2 e ai tricolori cadetti A1. In campo internazionale ha disputato 2 tappe di European Cup a Genova e a Coimbra in Portogallo e in entrambe le occasioni ha conquistato 2 prestigiosi quinti posti che lo hanno fatto diventare il primo italiano nel ranking mondiale cadetti 66 kg“.

Il maestro Gaetano Spata (Asd Titania Club)

“La preparazione di Simone in vista del Festival Olimpico della Gioventù Europea – conclude il maestro Spata – si è svolta al meglio grazie alla collaborazione al maestro Corrado Bongiorno, presidente della Federjudo Sicilia e per l’occasione sono stati organizzati degli allenamenti regionali settimanali a Ostia per dare ulteriori possibilità di confronto prima della partenza per Skopje. Un grazie al maestro Salvatore Campanella per la disponibilità della struttura federale della Plaia a Catania dove oltre agli allenamenti specifici di judo si sono svolti degli allenamenti congiunti judo e lotta greco romana”.

Il maestro Davide Cattafi e Aurora Schepis (Antudo Wheightlifiting Milazzo)

Sabato invece tocca alla messinese Aurora Schepis prendere parte a Skopje alla finale della categoria 53 kg di sollevamento pesi. L’allieva all’Antudo Weightlifting del maestro Davide Cattafi di Torregrotta, andrà a caccia del podio dopo l’oro all’esordio dell’azzurro Christian Di Maria dominatore della categoria 52 kg Under 15.

Il maestro Maurizio Sardo responsabile tecnico della Federpesistica siciliana e tecnico del Gs Fiamme Oro Caltanissetta